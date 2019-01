Vrouwen DVV-TROFEE BRUSSEL 07 januari 2019

00u00 0

Bij de vrouwen ging de zege in Brussel naar Ceylin del Carmen Alvarado. De Nederlandse hield Loes Sels - zaterdag winnares in Gullegem - en Laura Verdonschot af. Sanne Cant kwam ten val en werd 7de. Bij de beloften won Lander Loockx. Bij de junioren was Ryan Cortjens de beste. (DMM)