Vrouwenstaking Onze opinie 09 maart 2019

Je leest nogal wat op Internationale Vrouwendag. Bij de Klaagmuur in Jeruzalem raakten vrouwenactivisten gisteren slaags met orthodoxe joden. In de straten van Brussel raakte de vuilnisophaling verstoord door een vrouwenrechtenmars. En op diverse plaatsen in ons land legden vrouwen het werk neer om de aandacht te vestigen op discriminatie en seksisme. In tijden van klimaatbrossers moet een proteststem kenbaar luid klinken om gehoord te worden. 'En dan verwonderd zijn dat jullie minder verdienen', gooide ondergetekende gisteren de knuppel in het spreekwoordelijke hoenderhok bij enkele vrouwelijke collega's. Het plagende prikje werd direct bloeddorstig geretourneerd met een pleidooi om de loonkloof tussen mannen en vrouwen per bedrijf publiek te maken. Dat 'bloeddorstig' is een grapje. Het was even speels, maar wel gewoon terecht. Met een uurloonkloof van 6 procent doet België het op wereldschaal vrij goed, maar het blijft nog altijd 6 procent te veel. Leve de transparantie dus! Ook zonder dubbele bodem.

