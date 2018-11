Vrouwenrijschool krijgt vergunning, maar moet van naam veranderen 07 november 2018

00u00 0

In april kondigden twee Nederlandse vrouwen aan dat ze in Merksem een 'Vrouwenrijschool' wilden oprichten. Mobiliteitsminister Weyts benadrukte dat hij voor zo'n rijschool nooit een vergunning zou afleveren, op basis van de antidiscriminatiewetgeving. Intussen werd die vergunning wél afgeleverd, omdat de zaakvoersters de deur naar eigen zeggen ook openzetten voor mannen. Weyts stuurde het duo alvast een brief om te eisen dat de naam gewijzigd wordt, "omdat de naam het vermoeden wekt dat er gediscrimineerd wordt". Er zal ook een inspectie volgen zodra de rijschool een voertuig in België heeft ingeschreven, wat nog niet het geval is. (DILA)