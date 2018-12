Vrouwenrechtenactiviste kiest voor N-VA 15 december 2018

Assita Kanko (38), de Brusselse vrouwenrechtenactiviste met Afrikaanse roots, kiest voor N-VA. Ze was jaren actief bij de MR in Brussel, maar trok zich meer dan een jaar geleden terug uit de politiek. "Om te ontluizen voor haar overstap", klonk het toen al bij de MR. Voor N-VA is de transfer van Kanko een cadeau van jewelste. De partij kreeg stevige kritiek na de aangebrande campagne tegen het VN-migratiepact. N-VA werd ontmaskerd als een nieuw Vlaams Belang, klonk het. Dat een vrouw met Afrikaanse roots - ze is geboren in Burkina Faso - en een duidelijke mening ondanks alle heisa voor N-VA kiest, duwt dat beeld weer wat onder water. Kanko heeft dan ook vooral een symbolische waarde - in 2014 kon ze voor MR maar een goede 2.600 Brusselse kiezers overtuigen. Op welke lijst de partij haar wil uitspelen, is nog niet bekend. (IVDE)

