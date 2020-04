Exclusief voor abonnees Vrouwencompetitie volgend seizoen niet langer met 6, maar met 10 clubs 30 april 2020

Van zes naar tien. Komend seizoen zal de Women's Super League, de hoogste nationale vrouwenafdeling in ons land, bestaan uit tien clubs, waar dat er vorig seizoen maar zes waren. Dat heeft de Licentiecommissie van de Belgische Voetbalbond gisteren beslist. Elf clubs hadden hun licentie aangevraagd én gekregen. EVA's Tienen, dat negende eindigde in tweede klasse, blijft op sportieve gronden in die reeks. De vier nieuwkomers zijn Aalst, Woluwe, Zulte Waregem en Charleroi. De uitbreiding van zes naar tien clubs betekent ook dat er volgend seizoen play-offs gespeeld worden in de Super League. (MVS)