Vrouwenclubs boos op KBVB 22 januari 2019

Een groep van negen vrouwenvoetbalclubs - de zes eersteklassers (Anderlecht, Genk, Gent, Standard, OH Leuven en Heist) en drie tweedeklassers (Aalst, Zulte Waregem en WS Woluwe) - klaagt het beleid van de KBVB en Voetbal Vlaanderen aan. "Het vrouwenvoetbal wordt nog steeds stiefmoederlijk behandeld", klinkt het. "Binnen het beleid staan de inspanningen, middelen en ambities totaal niet in verhouding tot de stijgende populariteit van het vrouwenvoetbal. Dit zet een sterke rem op de groei en professionalisering van onze sport. Er blijken bovendien geen concrete plannen te zijn bij de KBVB om het format van de competitie aantrekkelijker te maken. De initiatieven van Voetbal Vlaanderen hebben geen draagvlak bij de clubs. De groep stelt vast dat alle financiële middelen die voor het vrouwenvoetbal beschikbaar zijn, vandaag enkel en alleen gebruikt worden voor het nationaal elftal. Dit is echter niet het kloppend hart van onze sport. De groep stelt tot slot vast dat er voor het toekennen van het statuut Topsporter Voetbal, nog altijd een vergaande discriminatie bestaat tussen mannen en vrouwen." De voetbalclubs maakten bovendien zelf tien voorstellen kenbaar.

