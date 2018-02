Vrouwen zijn wél even goede chauffeurs als mannen EINDELIJK BEWEZEN 27 februari 2018

00u00 0

Zeg niet te gauw: 'Het is weer een vrouw.' Mannen en vrouwen zijn namelijk echt wel even goede chauffeurs, zo stelt een onderzoek van de Universiteit van Californië. Ook bewezen: jonge mannen rijden een stuk beter dan oudere mannen. Al is dat erg relatief, omdat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers achttien jaar was. Mannen jonger dan 20 scoorden stelselmatig 36% beter dan wie ouder was. Waarom is niet duidelijk. Bij vrouwen is er geen verschil naargelang de leeftijd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN