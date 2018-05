Vrouwen welkom in hotel na tweede WK-match 30 mei 2018

00u00 0

De Rode Duivels mogen met stip het weekend van 23 en 24 juni noteren in hun agenda. Dan zijn de vrouwen en andere naaste gezinsleden welkom in het spelershotel in Moskou. Op 23 juni spelen de Belgen nog om 14u hun tweede groepswedstrijd tegen Tunesië, nadien kunnen ze tijd doorbrengen met hun geliefden. Na dat weekend mogen de families op eigen initiatief in Rusland blijven, maar niet in het complex van de Duivels. Pas als Kompany en co. verder doorstoten in het toernooi, bestaat de kans op een tweede bezoekmoment. In afwachting van het vertrek naar Rusland laat bondscoach Martínez zijn spelers zoveel mogelijk de vrijheid om niet in het Duivelshotel in Tubeke te overnachten, maar bij hun familie. Hij hoopt zo de kans op heimwee tijdens het WK te beperken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN