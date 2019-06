Exclusief voor abonnees Vrouwen verouderen sneller dan mannen 25 juni 2019

De 'coup de vieux' die vaak aan vrouwen wordt toegeschreven, bestaat echt. Dat hebben vorsers van de universiteit van Wenen aangetoond. Vrouwen krijgen die verouderingsspurt rond hun vijftigste, maar al op jongere leeftijd veroudert het gezicht van vrouwen sneller dan dat van mannen. Wellicht ligt de verklaring in de terugval van het oestrogeenniveau tijdens de menopauze. Die daling van het vrouwelijk hormoon zorgt dat er minder collageen wordt aangemaakt. Collageen is het eiwit dat instaat voor de elasticiteit van de huid. In de eerste vijf jaar na de laatste menstruatie verliezen vrouwen tot 30% van die stof in hun huid. Bij mannen gebeurt de veroudering van het gezicht vanaf 60 tot 65 jaar.(KBD)