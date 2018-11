Vrouwen verdienen 20% minder dan mannen 27 november 2018

Wereldwijd gaapt er een loonkloof van ongeveer 20% tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit een studie van de Internationale Arbeidsorganisatie, onderdeel van de VN. In België is de loonkloof vooral hoog (13%) bij de bestbetaalde jobs. Slechts een kwart van de 1% topverdieners in ons land is een vrouw. Bij de laagste inkomens is de genderkloof in België niet groter dan 3%. De verklaring hiervoor? In beroepen die vooral vrouwelijk personeel aanspreken, liggen de salarissen lager voor mannen én vrouwen.