Vrouwen vallen op man met de 'juiste' benen Knap gezicht of stevige borstkas ten spijt

Niet zijn stevige borstkas of zijn staalharde biceps, wél een knap stel benen en hoe die zich verhouden tot zijn lichaam: dat is waar vrouwen bij een man voor vallen. Althans, dat hebben wetenschappers van het Londense Imperial College ontdekt. Vrouwen geven de voorkeur aan mannen bij wie de benen iets langer zijn dan zijn halve lichaamslengte, zo blijkt. Dat zou vrouwen doen redeneren dat een lang lijf een gezond lijf is, wat dan weer wijst op goeie genen. Vanuit evolutionair oogpunt dan toch. Ook zou een grote man het teken zijn dat hij in zijn jeugd geen tekort aan voedsel had - en dus van goede komaf is - en dat hij sportief is en dus goed - opnieuw evolutionair gezien - achter wild kan rennen.

