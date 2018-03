Vrouwen rijden voor de kinderen, mannen voor zichzelf 19 maart 2018

00u00 0

Het traditionele rollenpatroon voorbijgestreefd? Niet op de weg, blijkt uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van de universiteit Hasselt. Als vrouwen de deur uitgaan, dan is dat meestal om boodschappen te doen, om iemand te brengen of te halen of om een andere praktische reden. Mannen verplaatsen zich veel vaker om te ontspannen, of om iets sportief of cultureel te ondernemen. Zij zijn ook de 'baas' van de auto, terwijl vrouwen vaker het openbaar vervoer gebruiken, te voet gaan of meerijden als passagier.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN