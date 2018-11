Vrouwen rijden BK cross op zaterdag 21 november 2018

Belangrijke wijziging in het schema van het BK veldrijden van 12 en 13 januari 2019 in Kruibeke. De vrouwenwedstrijd verschuift van zondag naar zaterdagnamiddag, 15 uur. Ook het juniorenkampioenschap (13.40u) krijgt een prominentere plaats. Beide wedstrijden komen live op tv. Voor de junioren is dat een primeur. Met de 'prime time-ingreep' zet de Belgische wielerfederatie Belgian Cycling een nieuwe stap in de opwaardering van het vrouwenwielrennen en de jeugd. (JDK)