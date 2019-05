Exclusief voor abonnees Vrouwen presteren beter als ze het warm hebben 25 mei 2019

AIs de temperatuur in een ruimte enkele graden hoger is, dan rekenen vrouwen beter. Tot dat besluit komen onderzoekers van de University of Southern California na een experiment met 543 studenten in Berlijn. De deelnemers moesten een reeks sommen oplossen en zoveel mogelijk Duitse woorden vormen met een bepaald aantal letters. De temperatuur in de kamer werd daarbij geleidelijk verhoogd van 16 tot 32 graden. Hoe warmer het werd, hoe beter de vrouwen scoorden op deze taken in vergelijking met de mannen. Eerder onderzoek wees al uit dat vrouwen zich comfortabeler voelen als het warmer is op kantoor, terwijl de meeste gebouwen qua temperatuur op mannen zijn afgestemd.