Vrouwen overleven slechte tijden beter 03 februari 2018

Dat vrouwen een wat langere levensverwachting hebben dan mannen, is bekend. Maar dat verschil is veel groter in slechte tijden, meldt Nature.

