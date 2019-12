Exclusief voor abonnees Vrouwen mogen imam worden 28 december 2019

De Franstalige universiteit UCLouvain geeft vanaf september een opleiding tot imam, zo meldt de krant 'Le Soir'. Ook vrouwen zijn welkom op de nieuwe opleiding. "Waarom niet? Er is geen verschil tussen man en vrouw", zegt Mehmet Üstün, voorzitter van de Moslimexecutieve. Üstün is behalve voorzitter van de executieve ook secretaris bij Afor, de vzw die het theologische luik van de opleiding zal organiseren. Het eerste, meer algemene luik, komt onder de hoede van de KU Leuven. Üstün had eerder al te kennen gegeven dat hij actief wil meewerken aan een vervrouwelijking van de Belgische moskeeën.

