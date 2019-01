Vrouwen laten scheermesjes liggen voor 'Januhairy' 07 januari 2019

Mannen hadden hun eigen 'Movember' al, maar daar komt nu ook de vrouwelijke tegenhanger van. Een Britse studente pleit voor 'Januhairy', als maand waarin vrouwen stoppen met zichzelf te scheren. De Britse Laura Jackson wil met 'Januhairy' een statement maken. Ze zegt dat vrouwen vaak aan het waxen, scheren of epileren gaan onder maatschappelijke druk. 'Januhairy' moet dienen om vrouwen duidelijk te maken dat hun lichaam oké is, ook mét okselhaar of stoppelbenen. "Dit is geen boze campagne voor mensen die niet zien hoe normaal lichaamshaar is. Het is een krachtig project voor iedereen om meer te weten te komen over hun mening over zichzelf en anderen." Dat okselhaar best nog oké is, ontdekte Laura overigens maar toevallig. De jonge vrouw studeert drama en moest voor een optreden haar lichaamsbeharing laten staan. Na een paar weken wende ze eraan , ontdekte ze de voordelen (nooit meer scheren!) en begon ze haar nieuwe uiterlijk best aardig te vinden.

