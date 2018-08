Vrouwen laten minder uitstrijkjes nemen 31 augustus 2018

Over de jaren heen is het aantal uitstrijkjes, die nodig zijn om baarmoederhalskanker bij vrouwen op te sporen, gestaag gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Riziv. In 2017 waren het er nog ongeveer 623.000, een terugval van om en bij de 50.000 tegenover 2013. Sinds 1 maart 2013 spraken ziekenfondsen en artsen af om de vergoeding voor de screening op baarmoederhalskanker verder terug te dringen naar één keer om de drie jaar, in plaats van één keer om de twee jaar. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat die frequentie volstaat voor vrouwen van 25 tot 65 jaar. Vrouwen gaan tegenwoordig overigens vaker naar de gynaecoloog in plaats van de huisarts voor een uitstrijkje. In 1995 namen huisartsen nog 18,5 procent van alle uitstrijkjes voor hun rekening, vandaag is dat 8,3 procent.

