Vrouwen kunnen perfect zélf uitstrijkje doen 17 januari 2019

00u00 0

Waarom zou je een uitstrijkje laten nemen door de huisarts of gynaecoloog als je dat net zo goed zelf kan doen? Recent Nederlands onderzoek bij 14.000 vrouwen toont aan dat een thuistest om het humaan papillomavirus (HPV) op te sporen even betrouwbaar is als het 'echte' werk. Mocht de test positief blijken, moet je wel naar een arts. HPV veroorzaakt baarmoederhalskanker. "Met zo'n thuistest kan je vrouwen bereiken die normaal niet deelnemen aan een routinescreening", zegt dokter Marc Arbyn van het Kankercentrum, verbonden aan Sciensano. Dat zijn naar schatting 40% van de vrouwen. "We hopen de zelfkits uit te rollen in België. De onderhandelingen met verschillende sectoren en overheden zijn aan de gang." (ND)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN