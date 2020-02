Exclusief voor abonnees Vrouwen krijgen eigen Scheldeprijs in 2023 19 februari 2020

De kloof dichten tussen mannen- en vrouwenwielrennen. Dat is de ambitie van Flanders Classics tegen 2023, waarbij het met KPMG, internationaal netwerk van audit- en adviesverlening, een nieuwe sterke projectpartner vond. CEO van Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel: "We investeren verder in de sport, krikken de visibiliteit op en scherpen de beleving rond vrouwenkoers verder aan. We zien het veel breder dan het louter gelijkschakelen van prijzengelden en startvergoedingen voor mannen en vrouwen."

