Vrouwen, kinderen en hortensia's eerst! 24 juli 2018

De hitte hakt erin bij mensen en dieren. Maar de hortensia's - of toch die in een tuin in Lanaken - blijven gespaard. Daar heeft een bewoonster er niet beter op gevonden dan parasols in te zetten. "Zo doe ik het al jaren", vertelt Bea Bruyneel (74). Het gras krijgt het intussen wel hard te verduren. Zowat alle gazonnen slaan bruin uit. "Maar stop met piekeren. Gras slaapt om te overleven. Het is niet dood", weten experts.

HLN