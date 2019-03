Vrouwen in Omloop moeten wachten op trage mannen WK Baanwielrennen 04 maart 2019

Chantal Blaak (29) won zaterdag de Omloop voor vrouwen. De Nederlandse kampioene reed na de Muur van Geraardsbergen weg uit de kopgroep en kwam solo binnen in Ninove. Marta Bastianelli en Jip van den Bos vervolledigden het podium. Sofie De Vuyst werd achtste en beste Belgische. Maar het onderwerp waar achteraf het meest om te doen was, was een verplichte stop voor het vrouwenpeloton. Toen de vrouwen na 32 kilometer op het mannenparcours kwamen, werden ze door de jury aan de kant gezet. De snelheid bij de mannen lag immers zo laag dat de twee koersen dreigden in mekaar terecht te komen. Na een kort oponthoud werd de wedstrijd hervat, de koploopster kreeg opnieuw de voorsprong mee die ze voordien had. (BA)

