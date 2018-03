VROUWEN FINAL FOUR 26 maart 2018

De twee koplopers van deze play-offs spelen haasje-over in de rangschikking. Oudegem stond donderdag na de overwinning tegen de Beverse fusieclub aan de leiding, maar moest de eerste plaats dit weekend weer afgeven na het 3-2-verlies tegen de vrouwen van VDK Gent. De strijd gaat deze week verder. Elk puntje is belangrijk, want het thuisvoordeel tijdens de finales van deze play-offs zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn. (WVM)