Vrouwen en kinderen bekogeld met traangas 27 november 2018

In de Mexicaanse stad Tijuana, aan de grens met de VS, is een vreedzame betoging van een migrantenkaravaan uit de hand gelopen. Een 500-tal Centraal-Amerikanen hield een mars om vlotter asiel te kunnen aanvragen in Amerika, waarna een deel van hen over de omheining probeerde te kruipen. De Amerikaanse ordediensten zetten daarop traangas en rubberen kogels in om de menigte uit elkaar te drijven. Daarbij werden ook vrouwen en kinderen getroffen. 42 mensen die de grens konden oversteken, werden opgepakt. Het gaat vooral om volwassen mannen. Meerdere anderen slaagden er wel in om de VS binnen te geraken. De grens tussen Tijuana en de Californische stad San Diego werd even gesloten, maar is intussen weer open. (ND)

