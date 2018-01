Vrouwen: 9 van 16 reekshoofden al naar huis AUSTRALIAN OPEN 19 januari 2018

00u00 0

Derde reekshoofd Garbine Muguruza (WTA 3) kende een moeilijke start van 2018 en onderstreepte dat door met 6-7, 3-6 weggetikt te worden door de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 88). De Britse Johanna Konta (WTA 9) verloor met 3-6, 5-7 van de lucky loser Bernarda Pera (WTA 123). In totaal waren na twee rondes in het damestoernooi al negen van de zestien topreekshoofden uit deze Australian Open verdwenen. Eén van hen was Anastasija Sevastova (WTA 15), die met 1-6, 4-6 haar meerdere moest erkennen in Maria Sharapova (WTA 47). Voor de Russische ex-winnares een opsteker in het vooruitzicht van haar derde ronde tegen Angelique Kerber (WTA 22). (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over WTA

sportdiscipline

tennis

sport

sportevenement