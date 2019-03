Vrouwelijke zelfstandige verdient 30% minder dan man 07 maart 2019

Een vrouwelijke ondernemer verdient vandaag nog altijd 30% minder dan haar mannelijke collega. Dat blijkt uit een analyse van het NSZ. Enerzijds omdat een vrouw als zelfstandige in verhouding minder uren werkt, anderzijds omdat ze nog vaker kiest voor sectoren die minder geld opbrengen. Zo opteren vrouwelijke ondernemers het vaakst voor een beroep als paramedicus (therapeut, psycholoog, vroedvrouw...) of een job in de schoonheidszorg. Het zwaartepunt van mannelijke zelfstandigen bevindt zich in de bouwsector, met op de tweede plaats intellectuele beroepen. Toch verwachten experts dat de loonkloof op termijn kleiner zal worden en vrouwen een inhaalbeweging zullen maken. Zo kiezen ook vrouwelijke ondernemers steeds vaker voor goed verdienende vrije beroepen zoals advocaat of dokter. (ND)

