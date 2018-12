Vrouwelijke vrijheid VOORGELEZEN 08 december 2018

00u00 0

Tegelijk met het tweede seizoen van de dystopische tv-serie 'The Handmaid's Tale' kwam bij ons 'Rode klok' uit, Leni Zumas' romandebuut over wat er kan gebeuren als een clubje bange, seksistische mannen het voor het zeggen krijgt. Zumas' vrouwen zijn er gelukkig nog niet zó erg aan toe als de dienstmaagden, maar het gaat wel die richting uit: in de VS werd net een ultraconservatieve president verkozen die abortus en ivf (weer) strafbaar maakt en adoptierecht uitroept tot een privilege van getrouwde heterokoppels. Vier hoofdpersonages in een kustdorp in Oregon ondervinden daar de gevolgen van: een veertigster die haar biologische klok hoort tikken, een ongelukkig getrouwde moeder, een ongewenst zwangere tiener en de kruidengenezeres bij wie ze aankloppen voor hulp. Krachtig en met veel oog voor detail schetst Zumas hun situaties, zonder ooit emotioneel te worden. Erg plausibel, deze toekomstroman, en net daarom zo angstaanjagend.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN