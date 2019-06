Exclusief voor abonnees Vrouwelijke jihadisten even sterk gemotiveerd als mannen 15 juni 2019

Vrouwelijke jihadisten zijn even sterk gemotiveerd door de ideologie van hun groep als mannelijke leden. Dat stelt een nieuw rapport van Europol. Die bevinding gaat dus in tegen het zo vaak geschetste beeld dat vrouwen die naar Syrië vertrokken slechts meelopers zouden zijn. Europol onderzocht de propaganda van de Islamitische Staat en concludeerde dat die groep in zekere zin de meest 'feministische' is in de geschiedenis van de jihad. Vrouwen blijven er wel ondergeschikt aan de man en hun belangrijkste rol bestaat er nog steeds in om voor het gezin te zorgen en toekomstige strijders te baren. Maar meer dan ooit tevoren gunt IS hen ook het recht om zich ideologisch te scholen en deel te nemen aan de strijd. Wat daarbij wel opvalt, is dat vrouwen veel prominenter aan bod komen in de propaganda in het Engels dan in het Arabisch - een teken dat IS zich probeert te bedienen van de minder conservatieve ingesteldheid bij westerse moslims om ook daar aanhang te werven. (GVV)

