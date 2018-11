Vrouwelijke bedienden verdienen 320 euro minder dan mannelijke collega's 10 november 2018

Vrouwelijke bedienden verdienen nog steeds aanzienlijk minder dan hun mannelijke collega's, gemiddeld zo'n 15%. Het levert hen gemiddeld 320 euro netto minder op dan mannen met een gelijkaardig profiel. Het verschil wordt groter in de loop van de carrière. Dat blijkt uit een analyse van 100.000 loonstrookjes door het sociaal secretariaat Partena Professional. Waar de loonkloof aan het begin van de carrière nog 7% bedraagt, groeit deze doorheen de jaren tot 20%. Vrouwen jonger dan 30 verdienen daardoor gemiddeld 180 euro bruto minder. Voor 50-plussers loopt dit bedrag op tot meer dan 650 euro. In 2010 was de loonkloof wel nog twee procentpunten groter. (SPK)