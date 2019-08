Exclusief voor abonnees Vrouw zonder rijbewijs twee keer in één week betrapt 26 augustus 2019

De politie heeft een vrouw twee keer in één week tijd betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De tweede keer gebeurde op het Sint-Romboutskerkhof in Mechelen, waar de vrouw de aandacht van een patrouille trok toen ze geparkeerd stond op een plek voor personen met een beperking. Ze gaf toe geen kaart te bezitten en te wachten op haar moeder, die in het centrum boodschappen aan het doen was. Daarnaast kon de vrouw ook geen rijbewijs voorleggen, simpelweg omdat ze er geen heeft. Ze legde weliswaar haar theoretisch examen af, maar nog geen praktijktesten. De vrouw gaf meteen ook aan zes dagen eerder op de Liersesteenweg ook al een keer uit het verkeer te zijn gehaald voor rijden zonder rijbewijs. Haar zus kreeg toen ook een pv omdat ze haar voertuig had toevertrouwd aan iemand die niet in het bezit is van een rijbewijs. De hardleerse vrouw mag het binnenkort uitleggen aan de politierechter. (WVK)

