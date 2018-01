Vrouw zoekt waarheid 27 januari 2018

Huis-, tuin- en keukenthrillers over en voor vrouwen blijven prima verkopen, dus kreeg ook de nieuwe Dennis Lehane het etiket van 'literaire thriller' opgekleefd. Plus een 'vrouwentitel' die mijlenver afstaat van de originele 'Since We Fell'. Een beetje jammer, want de bestsellerauteur van - de stuk voor stuk verfilmde - 'Shutter Island', 'Mystic River' en 'Gone, Baby, Gone' levert opnieuw een rijke, gelaagde roman af die zoveel meer biedt dan een paar uurtjes spanning. Meer nog: de vaak hartverscheurende eerste 150 pagina's, waarin Lehane steeds dieper graaft in de ziel van zijn getormenteerde hoofdpersonage, blijft veel langer aan de ribben plakken dan de wat karikaturale thriller in deel twee. Daarin ontdekt onderzoeksjournaliste Rachel het dubbelleven van haar man Brian, een charlatan van jewelste die ze al in de eerste zin van de proloog neerknalt.

