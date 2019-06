Exclusief voor abonnees Vrouw zoekt bewijs van ontrouw... en vindt 907 xtc-pillen 18 juni 2019

Toen de vriendin van H. (43) uit Maasmechelen haar partner verdacht van ontrouw, ging ze in januari vorig jaar in huis op zoek naar bewijzen. Kledingstukken van minnaressen of compromitterende beelden vond ze niet... maar ze stootte wel op een grote zak met pillen, verstopt in een kledinghoes. In totaal had de beklaagde 907 pillen in huis. Volgens hem allemaal voor eigen gebruik: de beklaagde, die als kok werkt in Nederland, had de drugs naar eigen zeggen nodig om de zware werkdruk aan te kunnen. Hij zou de zak al in 2015 gekocht hebben, voor 1.100 euro. "Een foute beslissing", gaf hij toe voor de Tongerse strafrechter. De man riskeert tien maanden cel en 8.000 euro boete. Zijn vriendin zette hem intussen aan de deur. Vonnis op 24 juni. (VTC)

