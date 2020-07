Exclusief voor abonnees Vrouw wint 4 miljoen euro: "Ga niets speciaals kopen, wil vooral sparen" 02 juli 2020

00u00 0

Deelnemen aan de loterij op de 13de - al was het dan geen vrijdag - heeft een vrouw uit Oost-Vlaanderen duidelijk geluk gebracht. Als occasionele speelster waagde ze haar kans in haar supermarkt SPAR Gijzegem om de Lotto-jackpot te winnen met een Quick Pick van 20 euro. Het geluk lachte haar toe: ze won de vijfde grootste Lotto-jackpot ooit in Oost-Vlaanderen, goed voor maar liefst 4 miljoen euro. Na het ontdekken van haar winst gaf ze toe dat ze nu nooit meer zal twijfelen dat er Lotto-winnaars bestaan. De gelukkige winnares is heel tevreden met het leven dat ze had voor haar winst en blijft dus met beide voeten op de grond. Ze is niet direct van plan om iets speciaals te kopen en als bediende zal ze misschien overwegen om halftijds te werken. De vrijgevige geluksvogel wil met haar winst vooral sparen en een deel aan goede doelen schenken. (RLA)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen