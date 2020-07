Exclusief voor abonnees Vrouw Will Smith had affaire met jonge zanger 13 juli 2020

00u00 0

Jada Pinkett Smith (48), de echtgenote van filmster Will Smith (51), had vier jaar geleden een affaire met zanger August Alsina (27). Dat heeft ze toegegeven in haar talkshow 'Red Table Talk' op Facebook. Geruchten daarover deden al langer de ronde, en oog in oog met Will vertelde Jada dat ze inderdaad een relatie had met Alsina terwijl zij en Will kortstondig uit elkaar waren. "Ik had echt het gevoel dat het een definitieve breuk was", zei Will over die situatie. Toen hij haar vroeg wat ze precies zocht in Alsina, antwoordde ze eerlijk: "Ik wilde me goed voelen, want het was erg lang geleden sinds ik me voor het laatst goed had gevoeld. Ik zie het ook helemaal niet als ontrouw, ik heb heel veel geleerd uit die relatie." Intussen lijken de brokken bij het echtpaar Smith grotendeels gelijmd. "We hebben nu een punt van onvoorwaardelijke liefde bereikt", aldus Jada. De twee zijn al 23 jaar getrouwd en hebben twee kinderen, Jayden (22) en Willow (19).

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen