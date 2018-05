Vrouw vindt gedenksteen van grootmoeder op rommelmarkt 23 mei 2018

00u00 0

Een vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem vond maandag op een rommelmarkt in Averbode de verloren gewaande gedenksteen terug van haar overleden grootmoeder. "Ik dacht dat de steen drie jaar geleden werd vernietigd, toen de gemeente Boutersem haar graf had geruimd", zegt Sabrina. De vrouw is erg verontwaardigd en vraagt uitleg bij de gemeente. "De kramer van wie ik de steen voor twee euro kocht, zei doodleuk dat hij voor de gemeente Boutersem werkt. Hij had de steen naar eigen zeggen gekregen van de stadsdiensten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN