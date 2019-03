Vrouw verbannen van tenniscircuit wegens stalking 19 maart 2019

Een West-Vlaamse vrouw mag zich niet meer vertonen bij bepaalde tennisclubs omdat ze een liefdesrivale gestalkt heeft. F.V. (50) was actief in het tenniscircuit voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LGBT's). Ze raakte er verliefd op dezelfde vrouw als haar slachtoffer, en dat bracht het slechtste in haar naar boven. Ze stuurde lasterlijke berichten op sociale media en uitte doodsbedreigingen. Ze moet nu van de rechter in behandeling en moet het slachtoffer 4.000 euro schadevergoeding. Bovendien mag ze vijf jaar lang niet meer naar het LGBT-tenniscircuit - ook al woont ze nu in Amsterdam. (KAR)