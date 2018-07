Vrouw van rijke zakenman in Senegalese cel na aanrijding 26 juli 2018

Een Belgische vrouw van 50 zit na een dodelijk verkeersongeval in Senegal al anderhalve week opgesloten in de gevangenis van Ziguinchor. Huguette E. reed op klaarlichte dag met haar terreinwagen een fietsende jongen van 18 aan. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Amnesty International klaagde enkele maanden terug nog de erbarmelijke en mensonwaardige leefomstandigheden van de gevangenis van Ziguinchor aan. In het verouderde pand uit 1926 is er plaats voor 150 gevangenen, maar er zitten geregeld 280 mensen opgesloten. E., de vrouw van een steenrijke zakenman op rust uit Brussel, zou vastzitten in afwachting van haar proces wegens onopzettelijke doodslag. (BJM)