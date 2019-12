Exclusief voor abonnees Vrouw van Michael Schumacher geeft beetje hoop Sport kort 26 december 2019

Corinna Schumacher heeft op eerste kerstdag een boodschap van hoop gegeven. De echtgenote van zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher reageerde op de boodschap van de fanclub van haar beroemde man om een nieuwe Facebookpagina te lanceren. "Grote dingen beginnen met kleine stappen", meldde Corinna Schumacher. "Vele kleine steentjes kunnen een grote mozaïek vormen. Samen zijn we sterker." De fanclub wil nu zondag een nieuwe Facebookpagina lanceren. Het is dan precies zes jaar geleden dat Schumacher een zware hoofdblessure opliep tijdens een skiongeluk. Sindsdien is er maar weinig naar buiten gekomen over de gezondheidstoestand van de Duitser, die in een huis in Zwitserland wordt verpleegd.

