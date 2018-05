Vrouw van man die kapster vermoordde heeft slachtofferhulp nodig. "Altijd gedacht: Ben doet geen vlieg kwaad" Bjorn Maeckelbergh

08 mei 2018

00u00 0 De Krant Ook de vrouw van Ben W. (25) heeft op geen enkel ogenblik zien aankomen dat hij achter de dood zou zitten van kapster Julie Quintens (24). Sheralynn K. (23) had volgens haar familie zelf bijstand nodig van slachtofferhulp.

Sheralynn K. was amper 18 toen ze in de zomer van 2013 trouwde met Ben W. - een toen 20-jarige man uit een gezin van getuigen van Jehova. De jonge vrouw uit de Rand van Brussel woonde met haar man in een caravan in de tuin van zijn ouders in Boutersem. Ze verblijft daar sinds zijn arrestatie nog altijd. Volgens haar moeder is de vrouw ondersteboven van het nieuws dat haar echtgenoot heeft bekend dat hij Julie Quintens wurgde.

Normale jongen

"Dat was een normale jongen", zegt de schoonmoeder van Ben W. "Ik heb nooit geweten of gedacht dat er op de één of andere manier kwaad zat in Ben. Integendeel. Ik dacht: hij zou nooit een vlieg kwaad doen... Wat heeft hem toch bezield? We weten het zelf ook niet en kunnen niet anders dan het gerechtelijke onderzoek afwachten." Ook zij zitten met veel vragen. "Mijn dochter krijgt vandaag bijstand van slachtofferhulp. Da's nodig. Want ook bij haar is dit als een mokerslag aangekomen."

De moeder van Ben W. zegt dat ze te aangedaan is om te reageren. Zij kende de jonge kapster die haar zoon doodde als haar vroegere buurmeisje. Toen de moeder van Ben W. recent een foto op Facebook postte omdat ze een nieuwe haarsnit had, was Julie Quintens één van de eersten die het beeld likete. Ook Ben W. toonde met een duimpje omhoog dat hij de nieuwe haarsnit van zijn moeder wel kon smaken - de vrouw ging overigens naar hetzelfde salon als waar Julie Quintens haar stage liep.

Voor zover bekend heeft Ben W. nog altijd geen motief voor de moord gegeven. Volgens zijn verklaring wurgde hij Julie Quintens in een opwelling bij haar thuis. Hij kende haar omdat ze als kapster in opleiding af en toe zijn haar knipte.

Vandaag moet Ben W. - met het oog op zijn verdere aanhouding - voor de raadkamer in Leuven verschijnen.