Vrouw van 75 geeft slaappillen aan mannen 7.300 doses 14 februari 2019

00u00 0

Een 75-jarige vrouw is in Tongeren veroordeeld tot drie jaar cel en een boete van 300 euro omdat ze vanaf 2000 systematisch slaapmiddelen gaf aan de mannen met wie ze een relatie had of getrouwd was. In nog geen drie jaar kocht Mariëtte H. uit Blankenberge maar liefst 7.300 dosissen slaapmiddelen. De vrouw moet ook een schadevergoeding van 22.383 euro betalen aan haar vier exen, plus de gerechtskosten die de vier mannen maakten. Slachtoffer Nicolaas Quaedackers (78) reageerde rustig: "Nu haar straf is uitgesproken, is die zaak voor mij een afgesloten hoofdstuk. Alleen: ik vind niet dat ze in de cel thuishoort. Die vrouw is ziek in haar hoofd en hoort in een psychiatrische instelling thuis. Daar kunnen ze haar misschien nog helpen." (DSS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN