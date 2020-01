Exclusief voor abonnees Vrouw van 72 slaat tienermeisje hersenschudding: cel met uitstel 28 januari 2020

00u00 0

Een 72-jarige vrouw uit Brugge is veroordeeld tot vier maanden cel en een boete van 800 euro, beide met uitstel, omdat ze een 16-jarig meisje een hersenschudding geslagen heeft. De feiten dateren van 6 juni 2018. Annie C. zag toen hoe haar kleindochter ruzie had aan het Brugse station en besliste tussenbeide te komen. Volgens ooggetuigen sloeg ze het slachtoffer tot drie keer toe in het gezicht en dreef ze haar in het nauw met haar rollator. "Ik was helemaal in paniek, want ik zat in een hoekje en kon niet weg", getuigde het slachtoffer tijdens de zitting. Ze verklaarde hoe ze kort voordien op de bus gepest werd door de kleindochter van C. De oma beweerde dan weer dat het meisje aan het haar van haar kleindochter had getrokken en zich vervolgens tegen haar keerde. "Ze heeft me uitgescholden voor hoer. Dat ik haar in het gezicht geslagen zou hebben, is een grove leugen. Dat zou ik nooit doen." De rechter hield rekening met de leeftijd van Annie C. en haar blanco strafblad. (SDVO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis