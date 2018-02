Vrouw van 42 mag geen speelgoedwinkel meer binnen 08 februari 2018

00u00 0

Een 42-jarige vrouw uit het Vlaams-Brabantse Geetbets heeft van de rechter een verbod opgelegd gekregen om nog een voet in een speelgoedwinkel te zetten. Kathy V. stond terecht voor zes winkeldiefstallen bij Dreamland in Diest. Ze stal er onder meer een Playstation- controller, Lego, een hoofdtelefoon en een afstandsbediening - allemaal om haar zoontje te plezieren. Naar eigen zeggen pleegde de moeder de diefstallen "onder invloed van antibiotica". Met die uitleg kon de rechter allerminst lachen. "Uw verantwoordelijkheid zo afschuiven, dat komt niet goed over." Omdat de vrouw nog een blanco strafblad heeft, kreeg ze opschorting van straf gedurende twee jaar. In die tijd moet ze wel de verleiding weerstaan om noch alleen noch met haar zoontje een speelgoedwinkel binnen te stappen. (KAR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN