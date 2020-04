Exclusief voor abonnees Vrouw van 25 vermoord, vriend opgepakt 04 april 2020

00u00 0

Een vrouw van 25 uit het Limburgse Zonhoven, Naomi Melaer, is met geweld om het leven gebracht. De politie kreeg gisteren rond 10.15 uur een oproep van iemand die iets verdachts had opgemerkt. In haar woning vonden de agenten haar lichaam. Haar vriend, de 36-jarige Christophe V. uit Ham, is opgepakt. Hij wordt beschouwd als mogelijke verdachte.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis