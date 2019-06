Exclusief voor abonnees Vrouw valt van vierde verdieping bij redding kat 04 juni 2019

00u00 0

De bewoonster van een appartement in Gent is van de vierde verdieping gevallen toen ze via de dakgoot haar kat achterna ging. Ze klom zondagnacht uit het dakraam en stapte zo'n vijftien meter door de dakgoot van een ander appartementsgebouw. Aan de gevel van een studentenkot verloor ze naar alle waarschijnlijkheid haar evenwicht en viel ze naar beneden. Voorbijgangers belden de hulpdiensten, maar de vrouw overleefde het ongeval niet. Het parket Oost-Vlaanderen voert verder onderzoek naar de omstandigheden van de val. (WSG)