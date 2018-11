Vrouw test oude kerstverlichting: vier huizen onbewoonbaar 26 november 2018

'Zouden die oude kerstlichtjes nog werken?' Dat vroeg een vrouw uit Gentbrugge zich gistermiddag af. Niet dus. Het snoer vatte vuur, waarna een vonk oversloeg op een matras. Korte tijd later stond het hele huis in lichterlaaie. Ook drie aanpalende woningen werden vernield en zijn voorlopig onbewoonbaar. Veertien mensen werden geëvacueerd. De dame die de lichtjes testte, moest voor verzorging naar het ziekenhuis, verder raakte niemand gewond. "Ik merkte de brand op en heb meteen de brandweer gebeld", zegt de verantwoordelijke van een nabijgelegen fitnesscenter. "Nog geen drie minuten later hing er in de hele straat rook."