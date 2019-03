Vrouw stomdronken voor rechter: "Nee hoor, ik ben enkel verkouden" 09 maart 2019

Een vrouw die terecht moest staan voor agressief gedrag na dronkenschap, is gisteren stomdronken voor de strafrechter verschenen. Toen de 50-jarige Nieuwpoortse - om 9 uur 's ochtends - in het Veurnse gerechtsgebouw arriveerde, kon ze amper op haar benen staan en stootte ze haar hoofd. "Je bent duidelijk niet van je alcoholprobleem af", zei de rechter, maar A.R. ontkende doodleuk. "Dronken, ik? Nee, ik ben gewoon zwaar verkouden en neem medicatie", lalde ze. "Ik heb al een jaar niets meer gedronken." A.R. riskeert enkele maanden celstraf nadat ze in de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in dronken staat een andere patiënt een duw gegeven had omdat ze geen sigaret kreeg. Vonnis op 12 april.

