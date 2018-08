Vrouw sterft, zoon zwaargewond bij crash 11 augustus 2018

00u00 0

In de Antwerpse gemeente Schoten is gisternamiddag een 68-jarige vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Haar passagier - volgens de hulpdiensten haar zoon - liep zware verwondingen op. De kleine personenwagen van de vrouw botste frontaal op een terreinwagen die uit de andere richting kwam en belandde in de gracht. Het is nog niet duidelijk welk voertuig van z'n rijvak afgeweken was. Een deskundige van het parket is aangesteld om het ongeval te onderzoeken. (VTT)