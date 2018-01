Vrouw sterft na val op ijspiste 00u00 0

Een 43-jarige vrouw is overleden nadat ze op oudejaarsavond een val had gemaakt op de ijspiste op de Brugse Markt. Rond 1 uur 's nachts stond de Russische toeriste samen met zo'n honderd andere feestvierders te dansen op de piste, die op dat moment eigenlijk al gesloten was. Ze gleed uit en bleef roerloos liggen. Een mugarts kon haar weer bij bewustzijn brengen, maar de vrouw weigerde nadien naar het ziekenhuis te gaan. Haar vriendin kreeg de raad om haar toestand elke twee uur te controleren in de B&B waar beiden logeerden. Om 8 uur 's ochtends moest opnieuw een ambulance uitrukken: de Russische vrouw bleek in levensgevaar te verkeren. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat ze hersendood was. In de loop van de dag overleed het slachtoffer. (JHM)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee