Vrouw sterft na steek van Europese hoornaar 17 augustus 2019

Eén steek van een Europese hoornaar in het hoofd is de 79-jarige Marie-Thérèse Berben uit het Limburgse Oudsbergen fataal geworden. Binnen het half uur zwol haar keel op en stierf ze. Het nest van de wespensoort zat in het plafond van de garage van de vrouw. Toen geprobeerd werd het te dichten, werden de dieren agressief. "Tante kreeg een felle steek op haar hoofd. Ze klaagde over pijn en vroeg een zalfje, maar plots verloor ze het bewustzijn", zegt Luc Berben, een neef die vlakbij woont. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse maar konden de vrouw niet redden. Volgens experts zijn hoornaars niet agressiever dan wespen en ligt de hoeveelheid gif zelfs lager dan bij een gewone wesp. Maar bij een allergie kan een steek evengoed fataal zijn, klinkt het. (MMM)

