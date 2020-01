Exclusief voor abonnees Vrouw sterft in woningbrand na ontploffing 03 januari 2020

00u00 0

In Lebbeke heeft een vrouw een ontploffing in haar woning niet overleefd. Buurtbewoners hoorden de explosie en zagen meteen daarna vlammen om zich heen grijpen aan de achterzijde van het huis. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet meteen naar binnen door de hevige rookonwikkeling. Het duurde nog meer dan een halfuur voor het slachtoffer aangetroffen werd in het pand. Het parket kwam ter plaatse, maar de oorzaak van de ontploffing was gisteravond nog onduidelijk. (WHW)